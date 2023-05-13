«Зенит» — «Краснодар»: Малком вывел питерцев вперед

Нападающий «Зенита» Малком открыл счет в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:0.

Футболист отметился голом на 15-й минуте. Это его 23-й гол в этом сезоне РПЛ.