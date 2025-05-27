Ловрен считает, что рекорды Дзюбы по голам нужно уважать

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Деян Ловрен, который выступает за ПАОК, поделился мнением о рекордах нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы.

«Я видел, что Артем Дзюба еще продолжает играть, это не сюрприз для меня. Почему нет? Я видел его два рекорда по голам. Я реально счастлив за него, если честно. Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово», — приводит слова Ловрена ТАСС.

В марте Дзюба забил в матче с «Крыльями Советов», благодаря чему вышел на первое место по количеству голов среди российских футболистов. Он обошел по этому показателю Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Также Дзюба с 31 голом стал лучшим бомбардиром сборной России, обойдя Кержакова. Сейчас в его активе 240 мячей.