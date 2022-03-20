Кобелев считает, что у «Динамо» есть шансы выиграть чемпионат России

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результате матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Давно уже говорим, что «Динамо» является конкурентом «Зенита» за первое место. Но сегодня у команды не получилось выиграть. Тем не менее имели преимущество — все бывает. Хотел бы думать, что гонка продолжается. У «Динамо» еще есть шансы на чемпионство. Я давно говорю, что у нас должна быть эта борьба до последних туров.

«Ростов» сегодня выглядел очень хорошо: не давали динамовцам разбежаться, встречали очень высоко. Сегодня команда Карпина очень хорошо перекрывала атаки «Динамо». Грамотная игра», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

После 22 туров «Динамо» с 43 очками идет вторым. У «Зенита», лидирующего в турнирной таблице РПЛ, в активе 48 очков.