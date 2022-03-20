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20 марта, 23:29

Кобелев считает, что у «Динамо» есть шансы выиграть чемпионат России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результате матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Давно уже говорим, что «Динамо» является конкурентом «Зенита» за первое место. Но сегодня у команды не получилось выиграть. Тем не менее имели преимущество — все бывает. Хотел бы думать, что гонка продолжается. У «Динамо» еще есть шансы на чемпионство. Я давно говорю, что у нас должна быть эта борьба до последних туров.

«Ростов» сегодня выглядел очень хорошо: не давали динамовцам разбежаться, встречали очень высоко. Сегодня команда Карпина очень хорошо перекрывала атаки «Динамо». Грамотная игра», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

После 22 туров «Динамо» с 43 очками идет вторым. У «Зенита», лидирующего в турнирной таблице РПЛ, в активе 48 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4641799-andrej-kobelev-schitaet-chto-u-dinamo-eschyo-est-shansy-na-chempionstvo.html
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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7
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
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16
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