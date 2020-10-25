Андрей Талалаев: «Ильин и Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар нападающих»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев — о победе над «Уфой» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы сбавили темп во втором тайме не специально, не планировали отдавать территорию, — сказал в эфире «Матч Премьер» Талалаев. — Мы знали, что играем с соперником, который очень хорошо обороняется, поэтому планировали отбирать мяч в центре поля и проводить быстрые встречные атаки. Атаки мы проводили, если вы обратили внимание, в первом тайме мяч три раза пролетал вдоль вратарской «Уфы», но мы не забили. В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли этот мяч в ворота как угодно. Я рад, что Владимир Ильин это сделал. Это то, чего ему не хватает, чтобы стать топовым нападающим в нашей стране. Володя одарен, хорошо работает на тренировках. Они вместе с Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар, если будут реализовывать моменты.