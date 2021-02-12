Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью «СЭ» рассказал впечатления о встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

— Ты общался с Рамзаном Кадыровым?

— Пересекались пару раз. На переименовании футбольного клуба, например. Чувствуется сильная аура! Видно, что человек сильный. Позитивные впечатления о нем сложились.

— В интервью ты говорил, что в Грозном поразила людская доброжелательность. Можешь назвать пример, когда тебя удивили местные люди?

— У нас есть одно кафе, но я там обычно счет не оплачиваю (смеется). Там пришел, покушал, а когда просишь чек — официант говорит, что за вас уже все оплатили! Люди видят, что ты футболист, и могут за тебя заплатить.

31-летний Семенов перешел в «Ахмат» в 2014 году. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 9 матчей и получил 4 желтые карточки.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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