Защитник «Ахмата» рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью «СЭ» рассказал о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

— После турнира практически вся команда получила ЗМС. Из-за этого вас раскритиковали другие спортсмены. Дескать, они получили его за большие заслуги, а вы только за четвертьфинал. Их критика оправдана?

— При всем уважении к другим видам спорта, футбол все-таки спорт номер один в мире. Вокруг него пристальное внимание. Я не припомню, чтобы на хоккее был такой же ажиотаж, как на нашем ЧМ.

— О чем думал, когда получил грамоту от Путина?

— Приятно, большая честь. Но у меня в тот же день была игра в Ростове, главная мысль все же была — как бы не перегореть. Больше думал об игре.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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