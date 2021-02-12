Андрей Семенов рассказал, чего не хватало Кононову во время работы в «Ахмате»
11:55
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с Олегом Кононовым в «Ахмате».
— В «Ахмате» ты успел поработать с Олегом Кононовым. Некоторые его называют мямлей и нудным человеком.
— Эмоций от него действительно не хватало. «Ахмат» же всегда славился своими бойцовскими качествами, мы никому не уступали в характере. А вот при нем все как-то по инерции плыли, не хватало эмоций.
— Кто-то мог уснуть на его теории?
— Нет, ну такого не было.
(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)
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