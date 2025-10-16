Мовсесьян: «Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным»

Андрей Мовсесьян прокомментировал назначение на должность заместителя генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы», — приводит слова Мовсесьяна пресс-служба клуба.

О назначении 49-летнего Мовсесьяна было объявлено 16 октября. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.