Челестини — о Дивееве: «Его надо беречь»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева.

— Что касается Дивеева, то всем нам нужно быть осторожными. С нами он практически не тренируется в последнюю неделю. Его надо беречь. Мы просим сборную, чтобы они пытались его беречь и сохранять. Он не тренировался в течение пяти дней и сыграл 45 минут против Боливии. В итоге все получилось хорошо.

В сезоне-2025/26 26-летний защитник в 11 матчах во всех турнирах забил 3 гола.