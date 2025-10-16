«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна на пост заместителя гендиректора клуба

«Спартак» объявил о назначении Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.

Будучи игроком, Мовсесьян провел 127 матчей за дубль красно-белых.

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.