Андрей Мостовой: «Когда я видел на бровке Карпина, было приятно забить»
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой оценил принципиальность матча против московского «Динамо» (2:1) в 13-м туре РПЛ.
— Перед матчем «Зенит» — «Динамо» обсуждалось, что это будет игра «Мостовой против Карпина», учитывая осенние сборы и слова Валерия Георгиевича. Насколько это на вас повлияло и готовились ли вы персонально к этому?
— Сильно не думал об этом. Но когда я видел на бровке Валерия Георгиевича, было приятно забить. Раздувают какой-то конфликт. Ну, не вызвал и не вызвал в сборную, посчитал меня толстым. Я на это не обижаюсь.
— После слов Карпина ваш рацион поменялся?
— Ничего не поменялось.
— Не было ощущения, что «Зенит» мог забить больше?
— Безусловно. Мы об этом после первого тайма в раздевалке говорили. Огромные зоны, можно создавать много моментов. Надо отдать должное «Динамо», соперник не боялся. Обычно когда команды приезжают в Питер, то садятся в оборону. «Динамо» сыграло довольно агрессивно. Очень много стычек было? Мне понравилось, классно было. И болельщикам, думаю, тоже понравилось. У всех было много эмоций. Обсуждали даже, что это не футбол, а больше драка была. Мы были готовы к этому.
— Когда узнали, что у Динамо будет играть 19-летний вратарь?
— Вообще не знал.
— Вы знаете его фамилию?
— Расулов, вроде.
— Запомнили?
— По удалению — да.
— Последние два сезона вы рубились за чемпионство с «Краснодаром». Сейчас видите третью команду, которая будет бороться за золото?
— ЦСКА. Ну, «Локомотив» еще. Сейчас ЦСКА, мне кажется, будто бы сбавил обороты. Но все равно армейцы очень опасны, и состав у них сыгранный.
— А «Спартак»?
— Хорошая команда.
В матче 27-летний футболист отметился голом на 42-й минуте.
Ранее главный тренер бело-голубых и сборной России Валерий Карпин не включил Мостового в окончательных состав национальной команды на товарищеские матчи против Ирана (2:1) и Боливии (3:0), назвав его «не самым стройным».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0