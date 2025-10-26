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26 октября 2025, 21:20

Андрей Мостовой: «Когда я видел на бровке Карпина, было приятно забить»

Роман Кольцов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой оценил принципиальность матча против московского «Динамо» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

— Перед матчем «Зенит» — «Динамо» обсуждалось, что это будет игра «Мостовой против Карпина», учитывая осенние сборы и слова Валерия Георгиевича. Насколько это на вас повлияло и готовились ли вы персонально к этому?

— Сильно не думал об этом. Но когда я видел на бровке Валерия Георгиевича, было приятно забить. Раздувают какой-то конфликт. Ну, не вызвал и не вызвал в сборную, посчитал меня толстым. Я на это не обижаюсь.

— После слов Карпина ваш рацион поменялся?

— Ничего не поменялось.

— Не было ощущения, что «Зенит» мог забить больше?

— Безусловно. Мы об этом после первого тайма в раздевалке говорили. Огромные зоны, можно создавать много моментов. Надо отдать должное «Динамо», соперник не боялся. Обычно когда команды приезжают в Питер, то садятся в оборону. «Динамо» сыграло довольно агрессивно. Очень много стычек было? Мне понравилось, классно было. И болельщикам, думаю, тоже понравилось. У всех было много эмоций. Обсуждали даже, что это не футбол, а больше драка была. Мы были готовы к этому.

— Когда узнали, что у Динамо будет играть 19-летний вратарь?

— Вообще не знал.

— Вы знаете его фамилию?

— Расулов, вроде.

— Запомнили?

— По удалению — да.

— Последние два сезона вы рубились за чемпионство с «Краснодаром». Сейчас видите третью команду, которая будет бороться за золото?

— ЦСКА. Ну, «Локомотив» еще. Сейчас ЦСКА, мне кажется, будто бы сбавил обороты. Но все равно армейцы очень опасны, и состав у них сыгранный.

— А «Спартак»?

— Хорошая команда.

В матче 27-летний футболист отметился голом на 42-й минуте.

Ранее главный тренер бело-голубых и сборной России Валерий Карпин не включил Мостового в окончательных состав национальной команды на товарищеские матчи против Ирана (2:1) и Боливии (3:0), назвав его «не самым стройным».

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Андрей Мостовой
Валерий Карпин
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
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