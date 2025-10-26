«Краснодар» обыграл «Рубин» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Виктор Са, который отличился на 13-й минуте.

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. В РПЛ южане вновь вышли на первое место с 29 баллами. «Рубин» (18 баллов) сохраняет седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата.

«Быки» 2 ноября примут «Спартак», а казанская команда днем ранее дома сыграет с московским «Динамо».