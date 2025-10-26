Мостовой о том, что матч «Зенит» — «Динамо» показывали вместо класико: «Мы сместили Ямаля и Мбаппе»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как отнесся к тому, что игру сине-бело-голубых с «Динамо» (2:1) показали на федеральном спортивном канале вместо встречи Ла Лиги «Реал» — «Барселона»

— Каково это — ощущать, что вместо класико на федеральном канале показывают матч «Зенита» и «Динамо»? Есть ли какой-то мандраж?

— Огромнейший мандраж (смеется). Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе, образно, Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще.

— Как вышло, что Дуглас Сантос травмировался на тренировке?

— Там не понятно, что произошло. Плечо — вы же понимаете, там можно бежать... Помню, у Далера Кузяева плечо во время игры два раза вылетало. Он сам себе вправлял и дальше бежал.

«Зенит» благодаря победе над «Динамо» поднялся на третье место в таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Локомотив».