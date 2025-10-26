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26 октября 2025, 21:15

Мостовой о том, что матч «Зенит» — «Динамо» показывали вместо класико: «Мы сместили Ямаля и Мбаппе»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как отнесся к тому, что игру сине-бело-голубых с «Динамо» (2:1) показали на федеральном спортивном канале вместо встречи Ла Лиги «Реал» — «Барселона»

— Каково это — ощущать, что вместо класико на федеральном канале показывают матч «Зенита» и «Динамо»? Есть ли какой-то мандраж?

— Огромнейший мандраж (смеется). Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе, образно, Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще.

— Как вышло, что Дуглас Сантос травмировался на тренировке?

— Там не понятно, что произошло. Плечо — вы же понимаете, там можно бежать... Помню, у Далера Кузяева плечо во время игры два раза вылетало. Он сам себе вправлял и дальше бежал.

«Зенит» благодаря победе над «Динамо» поднялся на третье место в таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Локомотив».

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Андрей Мостовой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
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Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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