Андрей Мостовой: «Требл в новом сезоне? Думаю, что «Зенит» способен на это»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2) поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

«Будет ли требл в новом сезоне? Я не экстрасенс, но думаю, что мы способны на это. Начало положено. Будем стараться делать все для этого. Надеюсь, получится. Против «Краснодара» мы хорошо играли, за такой небольшой период времени сыгрались, было много креатива. Говорят, что обеспечим досрочное чемпионство? Ну мы всегда до этого заранее становились чемпионами, просто в последний год получилось иначе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, победителем Кубка России и чемпионом России.