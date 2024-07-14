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Александр Медведев о разговорах про возможный переход Соболева в «Зенит»: «Народу же надо о чем-то говорить»

Алина Савинова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в питерский клуб.

«Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать. Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное. Соболев приехал на матч «Спартака» в синих кроссовках? Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в «Спартак» ухожу», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Ранее 27-летний Соболев после товарищеского матча с «Динамо» (1:1, пенальти 4:5) не стал отвечать на вопросы СМИ о возможном переходе в «Зенит».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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