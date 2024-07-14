ЦСКА представил три комплекта формы на новый сезон

ЦСКА презентовал игровую форму на сезон-2024/25.

Домашняя форма представлена в традиционных красно-синих цветах с паттерном в виде стадиона клуба. Выездная форма выполнена в светло-бежевом цвете с песчаным оттенком и узором, отсылая к 3-й Песчаной улице, на которой находится «ВЭБ Арена». Третий комплект формы представлен в черном цвете.

ЦСКА в первом туре РПЛ встретится с «Ростовом». Матч пройдет 20 июля в Ростове и начнется в 20:00 мск.