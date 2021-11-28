Андрей Мостовой посвятил гол в ворота ЦСКА маме
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:0).
— Матч со стороны выглядел нервным. Переживали, волновались, когда входили в эту игру?
— Да, конечно, всегда переживаешь в таких ситуациях. Смотреть на самом деле тяжелее, чем играть. Когда ребята бьются, а ты смотришь на это и не можешь помочь, это тяжело. Игра не складывалась, но хорошо, что мы отбились и добили соперника. Хороший результат против сильной команды.
— Вы выходили на поле за пару минут до конца при счете 1:0 в пользу «Зенита», когда ЦСКА давил, а вы проявили такое хладнокровие в решающий момент. Поделитесь секретом?
— Оно либо есть, либо его нет. Шучу! На самом деле в том эпизоде было достаточно времени для принятия решения, выход один на один, Акинфеев гадал, а я угадал с углом и забил.
— Сегодня в России отмечают День матери. Один свой гол вы уже посвятили маме накануне ее дня рождения. Сегодняшний ваш точный удар — лучший подарок для нее?
— Безусловно. Особенно примечательно, что сегодня мама снова была на стадионе. Мам, этот гол для тебя!
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-28-andrey-mostovoy-mam-etot-gol-dlya-tebya-.htm
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