Андрей Мостовой посвятил гол в ворота ЦСКА маме

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:0).

— Матч со стороны выглядел нервным. Переживали, волновались, когда входили в эту игру?

— Да, конечно, всегда переживаешь в таких ситуациях. Смотреть на самом деле тяжелее, чем играть. Когда ребята бьются, а ты смотришь на это и не можешь помочь, это тяжело. Игра не складывалась, но хорошо, что мы отбились и добили соперника. Хороший результат против сильной команды.

— Вы выходили на поле за пару минут до конца при счете 1:0 в пользу «Зенита», когда ЦСКА давил, а вы проявили такое хладнокровие в решающий момент. Поделитесь секретом?

— Оно либо есть, либо его нет. Шучу! На самом деле в том эпизоде было достаточно времени для принятия решения, выход один на один, Акинфеев гадал, а я угадал с углом и забил.

Гол Андрея Мостового на последних секундах матча #ЦСКАЗенит ?? pic.twitter.com/GTrjg81luS — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021

— Сегодня в России отмечают День матери. Один свой гол вы уже посвятили маме накануне ее дня рождения. Сегодняшний ваш точный удар — лучший подарок для нее?

— Безусловно. Особенно примечательно, что сегодня мама снова была на стадионе. Мам, этот гол для тебя!