На стадионе ЦСКА задерживают болельщиков после матча с «Зенитом»
23:05
Стала известная причина, почему болельщиков ЦСКА не выстукали с фанатской трибуны после завершения матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).
Полиция начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.
Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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