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На стадионе ЦСКА задерживают болельщиков после матча с «Зенитом»

23:05
Полиция задерживает болельщиков ЦСКА. Фото «СЭ»
Полиция задерживает болельщиков ЦСКА. Фото «СЭ»
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Стала известная причина, почему болельщиков ЦСКА не выстукали с фанатской трибуны после завершения матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

Полиция начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 66 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 66 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры