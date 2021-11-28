На стадионе ЦСКА задерживают болельщиков после матча с «Зенитом»

Стала известная причина, почему болельщиков ЦСКА не выстукали с фанатской трибуны после завершения матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

Полиция начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.