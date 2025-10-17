Мох — о неудачном бизнесе: «Открыли с Ледяховым в Барселоне агентство недвижимости. Потеряли по 40 тысяч евро»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о неудачном вложении в бизнес.

— С кем из футбольного мира дружбу сохранили?

— С Ледяховым. Судьба нас сводила и сводила. Оба сочинские, но познакомились уже в сборной. Потом в Испании встретились. А в 1999-м я становлюсь вторым тренером в Хихоне — снова Игорь рядом!

— Он доигрывал?

— Да. Когда закончил, переехал в Барселону, и мы открыли агентство недвижимости. Но это дело очень сложное. Должна быть хорошая клиентская база. А ее собираешь годами.

— Хватило вас ненадолго?

— Через полгода у меня начались проблемы с основным бизнесом — мебельным. Говорю: «Игорь, ставим точку».

— Потеряли много?

— По 40 тысяч евро.

— Обычно, когда друзья заходят в бизнес, все заканчивается разрывом отношений.

— Затраты мы обсуждали. Но ничего резкого. Я ведь Игорю обязан. Когда начинал мебельный бизнес, он дал взаймы без всяких процентов. Деньги у меня появились, сразу вернул. Поэтому разошлись спокойно, без скандалов. А в 2012-м Эмери принял «Спартак», Ледяхов стал одним из его ассистентов, и мы снова начали общаться.