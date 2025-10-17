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17 октября 2025, 00:15

Мох — о неудачном бизнесе: «Открыли с Ледяховым в Барселоне агентство недвижимости. Потеряли по 40 тысяч евро»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Андрей Мох.
Фото «СЭ»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о неудачном вложении в бизнес.

— С кем из футбольного мира дружбу сохранили?

— С Ледяховым. Судьба нас сводила и сводила. Оба сочинские, но познакомились уже в сборной. Потом в Испании встретились. А в 1999-м я становлюсь вторым тренером в Хихоне — снова Игорь рядом!

— Он доигрывал?

— Да. Когда закончил, переехал в Барселону, и мы открыли агентство недвижимости. Но это дело очень сложное. Должна быть хорошая клиентская база. А ее собираешь годами.

— Хватило вас ненадолго?

— Через полгода у меня начались проблемы с основным бизнесом — мебельным. Говорю: «Игорь, ставим точку».

— Потеряли много?

— По 40 тысяч евро.

— Обычно, когда друзья заходят в бизнес, все заканчивается разрывом отношений.

— Затраты мы обсуждали. Но ничего резкого. Я ведь Игорю обязан. Когда начинал мебельный бизнес, он дал взаймы без всяких процентов. Деньги у меня появились, сразу вернул. Поэтому разошлись спокойно, без скандалов. А в 2012-м Эмери принял «Спартак», Ледяхов стал одним из его ассистентов, и мы снова начали общаться.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Игорь Ледяхов
Футбол
Андрей Мох
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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