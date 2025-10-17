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17 октября 2025, 00:30

Мох — об Эмери: «Закрытый, консервативный. Но порядочный, правильно воспитан»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Унаи Эмери и Андрей Мох.
Фото Личный архив

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об испанском тренере Унаи Эмери.

— Скучаете по тренерской профессии?

— Не-а.

— Никакой ностальгии?

— Абсолютно. В 2012-м был шанс вернуться, корочка-то у меня есть. Эмери требовался помощник в «Спартаке». Двигал мою кандидатуру, однако Карпин, генеральный директор, сказал: «Нет». Вот тогда я был расстроен. Но жизнь показала: все к лучшему.

— Вы полагаете?

— Я же кочевник. То там, то здесь. А в тот момент уже подустал мотаться. Ну и еще: я очень ответственный и импульсивный. Все пропускаю через себя. Представляю, как бы меня выхолостила работа в «Спартаке».

— Допустим, вошли бы в штаб Эмери. Через полгода его уволили. Вы вернулись бы в бизнес?

— Нет, думаю, и дальше работал бы с ним в связке. Есть испанская поговорка: благодарный человек считается хорошо рожденным. Вот Эмери из таких.

— Это чувствуется.

— Да, он закрытый, консервативный. Но порядочный, правильно воспитан. Если у него есть к тебе доверие, будет это доверие только укреплять. Когда Унаи выиграл Лигу Европы с «Вильярреалом», мы пересеклись в Ла-Манге. Он был на сборах, я подъехал. Спросил: «Москву-то вспоминаешь?»

— Что ответил?

— «Спасибо тебе большое, я чувствовал себя защищенным. Прошло десять лет, но я не забыл». Я же тогда регулярно прилетал в Москву. А Эмери такой... Любит движуху. Человек-зажигалка. Ходил по клубам — и я всегда был рядом. Предупреждал некоторые ситуации. Он это помнил, вот и поблагодарил.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Футбол
Андрей Мох
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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