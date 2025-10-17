Мох — об Эмери: «Закрытый, консервативный. Но порядочный, правильно воспитан»
Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об испанском тренере Унаи Эмери.
— Скучаете по тренерской профессии?
— Не-а.
— Никакой ностальгии?
— Абсолютно. В 2012-м был шанс вернуться, корочка-то у меня есть. Эмери требовался помощник в «Спартаке». Двигал мою кандидатуру, однако Карпин, генеральный директор, сказал: «Нет». Вот тогда я был расстроен. Но жизнь показала: все к лучшему.
— Вы полагаете?
— Я же кочевник. То там, то здесь. А в тот момент уже подустал мотаться. Ну и еще: я очень ответственный и импульсивный. Все пропускаю через себя. Представляю, как бы меня выхолостила работа в «Спартаке».
— Допустим, вошли бы в штаб Эмери. Через полгода его уволили. Вы вернулись бы в бизнес?
— Нет, думаю, и дальше работал бы с ним в связке. Есть испанская поговорка: благодарный человек считается хорошо рожденным. Вот Эмери из таких.
— Это чувствуется.
— Да, он закрытый, консервативный. Но порядочный, правильно воспитан. Если у него есть к тебе доверие, будет это доверие только укреплять. Когда Унаи выиграл Лигу Европы с «Вильярреалом», мы пересеклись в Ла-Манге. Он был на сборах, я подъехал. Спросил: «Москву-то вспоминаешь?»
— Что ответил?
— «Спасибо тебе большое, я чувствовал себя защищенным. Прошло десять лет, но я не забыл». Я же тогда регулярно прилетал в Москву. А Эмери такой... Любит движуху. Человек-зажигалка. Ходил по клубам — и я всегда был рядом. Предупреждал некоторые ситуации. Он это помнил, вот и поблагодарил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0