Мох — об Эмери: «Закрытый, консервативный. Но порядочный, правильно воспитан»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об испанском тренере Унаи Эмери.

— Скучаете по тренерской профессии?

— Не-а.

— Никакой ностальгии?

— Абсолютно. В 2012-м был шанс вернуться, корочка-то у меня есть. Эмери требовался помощник в «Спартаке». Двигал мою кандидатуру, однако Карпин, генеральный директор, сказал: «Нет». Вот тогда я был расстроен. Но жизнь показала: все к лучшему.

— Вы полагаете?

— Я же кочевник. То там, то здесь. А в тот момент уже подустал мотаться. Ну и еще: я очень ответственный и импульсивный. Все пропускаю через себя. Представляю, как бы меня выхолостила работа в «Спартаке».

— Допустим, вошли бы в штаб Эмери. Через полгода его уволили. Вы вернулись бы в бизнес?

— Нет, думаю, и дальше работал бы с ним в связке. Есть испанская поговорка: благодарный человек считается хорошо рожденным. Вот Эмери из таких.

— Это чувствуется.

— Да, он закрытый, консервативный. Но порядочный, правильно воспитан. Если у него есть к тебе доверие, будет это доверие только укреплять. Когда Унаи выиграл Лигу Европы с «Вильярреалом», мы пересеклись в Ла-Манге. Он был на сборах, я подъехал. Спросил: «Москву-то вспоминаешь?»

— Что ответил?

— «Спасибо тебе большое, я чувствовал себя защищенным. Прошло десять лет, но я не забыл». Я же тогда регулярно прилетал в Москву. А Эмери такой... Любит движуху. Человек-зажигалка. Ходил по клубам — и я всегда был рядом. Предупреждал некоторые ситуации. Он это помнил, вот и поблагодарил.