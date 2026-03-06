Суд в Амстердаме проведет досудебное заседание по делу Промеса 17 марта

Апелляционный суд Амстердама проведет 17 марта очередное досудебное заседание по делу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

«Следующее слушание состоится 17 марта», — цитирует Зейлстру РИА «Новости». При этом дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

Предыдущее досудебное слушание по делу экс-игрока «Спартака» проходило 18 декабря. Тогда суд вновь отклонил ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.

В конце июня прошлого года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу местной прокуратуры. В Нидерландах в отношении футболиста возбуждены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина Окружной суд Амстердама приговорил его к шести годам лишения свободы, по делу о нападении на родственника — к полутора годам. Оба решения были обжалованы защитой в Апелляционном суде Амстердама.

Бывший нападающий «Спартака» находился под стражей в Дубае с марта 2024 года, ожидая решения о возможной экстрадиции в Нидерланды. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи на определенных условиях.

Контракт «Спартака» с футболистом истек 30 июня 2024 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max