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Суд в Амстердаме проведет досудебное заседание по делу Промеса 17 марта

Игнат Заздравин
Корреспондент

Апелляционный суд Амстердама проведет 17 марта очередное досудебное заседание по делу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

«Следующее слушание состоится 17 марта», — цитирует Зейлстру РИА «Новости». При этом дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

Предыдущее досудебное слушание по делу экс-игрока «Спартака» проходило 18 декабря. Тогда суд вновь отклонил ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.

В конце июня прошлого года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу местной прокуратуры. В Нидерландах в отношении футболиста возбуждены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина Окружной суд Амстердама приговорил его к шести годам лишения свободы, по делу о нападении на родственника — к полутора годам. Оба решения были обжалованы защитой в Апелляционном суде Амстердама.

Бывший нападающий «Спартака» находился под стражей в Дубае с марта 2024 года, ожидая решения о возможной экстрадиции в Нидерланды. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи на определенных условиях.

Контракт «Спартака» с футболистом истек 30 июня 2024 года.

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Квинси Промес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
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Родина

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