Канчельскис поддержал Мостового: «Сложно общаться с нефутбольными людьми»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» об общении с нефутбольными людьми.

— Мостовой часто говорит о футбольных и нефутбольных людях, что они очень сильно отличаются.

— Это реальность, когда находишься здесь. Люди не видели реальность, не знают. С теми, кто не играл в футбол, вообще сложно общаться. А вы хотите, чтобы какие-то цели преследовались и задачи выполнялись. Сложно. Очень сложно.

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Он провел 161 матч, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».