3 мая, 11:00

Канчельскис поддержал Мостового: «Сложно общаться с нефутбольными людьми»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» об общении с нефутбольными людьми.

— Мостовой часто говорит о футбольных и нефутбольных людях, что они очень сильно отличаются.

— Это реальность, когда находишься здесь. Люди не видели реальность, не знают. С теми, кто не играл в футбол, вообще сложно общаться. А вы хотите, чтобы какие-то цели преследовались и задачи выполнялись. Сложно. Очень сложно.

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Он провел 161 матч, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».

Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Старшой0754

    Так вы и не обшайтесь... Вы же сами даете интервью людям которые не смыслят ничего в футболе, от слова совсем.

    04.05.2025

  • Zloydok65

    как врач заявляю,очень трудно общаться с больными, особенно , когда они начитаются интернета. Значит вывод: врачи должны общаться только с таким же профессионалами,как они. А больные пусть общаются друг с другом, и не таскаются по медучреждениям. И на стадионы надо пускать только футболистов. А на бокс- только боксеров. Ну,вы поняли...

    03.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Какие достижения у "футбольного" тренера Канчелькиса ??

    03.05.2025

  • оппонент

    Мостовой сам себе присвоил имя футбольного человека и теперь на каждом углу трубит об этом. Вспомни Саня, как тебя за длинный язык выперли из сборной на Евро.

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    А, что еще футболист должен знать и уметь.Квадраты мулевича писать-рисовать-раскрашивать. О, чемты?

    03.05.2025

  • kim-1965

    Для меня, "футбольный человек", в том определении, которое Мостовой подразумевает, значит - дурак, с мячом, вместо головы. Есть человек, разбирающийся в футболе, и не разбирающийся. Очень много футболистов, всё знание о футболе, у которых, ограничивается знанием - как по мячу бить. Даже на самом высоком уровне.

    03.05.2025

  • alexpomor

    Ну, блин... Рэперу с нерэпером еще сложнее общаться.

    03.05.2025

  • Спартак 98

    Это касаеться не только футбола а любой проффессии . Например строителю или дальнобойщику с опытом не очень приятно выслушивать всякую хрень от дипломированого дебила .

    03.05.2025

  • Леший

    Перечитайте слова Канчельскиса. Он же сказал не о понимании футбола футбольными и нефутбольными людьми, а о людях вообще.

    03.05.2025

  • Лев Лимин

    Если Вы играли, то видите разницу в понимании игры не игравших. Могу лишь подтвердить мнения Мостового и Канчельскиса.

    03.05.2025

  • Леший

    Во всех магазинах, парикмахерских, ресторанах, на заправках и т.п., где бывает Канчельскис, должны работать исключительно футбольные люди. А то с нефутбольными ему "вообще сложно общаться".

    03.05.2025

    • Канчельскис — о «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов?»

    ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»
