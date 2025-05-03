Канчельскис — о «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Марцела Лички из «Динамо».

«Здесь мы возвращаемся к тому, что все зависит от руководителей: чего они хотят? Надо у них спросить. Хотят, чтобы команда, которая при Яшине выигрывала чемпионат СССР, чтобы сейчас за один год команда начала выигрывать чемпионат России и Лигу чемпионов, образно говоря? Этого не может быть. Бывают случайности: «Алания» — чисто повезло, сошлись звезды, был подбор игроков и тренер Газзаев. Или «Лидс». Где они сейчас? На вторых ролях. Где сейчас «Блэкберн», который выступал в Лиге чемпионов и выигрывал в чемпионате. Здесь нужно спросить, как они видят это все», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.