3 мая, 10:40

Канчельскис — о «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов?»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Марцела Лички из «Динамо».

«Здесь мы возвращаемся к тому, что все зависит от руководителей: чего они хотят? Надо у них спросить. Хотят, чтобы команда, которая при Яшине выигрывала чемпионат СССР, чтобы сейчас за один год команда начала выигрывать чемпионат России и Лигу чемпионов, образно говоря? Этого не может быть. Бывают случайности: «Алания» — чисто повезло, сошлись звезды, был подбор игроков и тренер Газзаев. Или «Лидс». Где они сейчас? На вторых ролях. Где сейчас «Блэкберн», который выступал в Лиге чемпионов и выигрывал в чемпионате. Здесь нужно спросить, как они видят это все», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Андрей Канчельскис
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
  • ANTI BOMG

    А зачем им касаться ФУТБОЛЬНОГО мяча? Они других мячиков касаются!:joy::rofl::sweat_smile:

    03.05.2025

  • ANTI BOMG

    Не понял, почему за год? Почти полвека прошло!:joy::rofl::sweat_smile:

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    чмартага с хряком-обнимашкой будет только щумпиньоней. Ниже им западло.

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    НЕТ, тренером будет , Карпин этот ход он продумал с менеджерами Динамы еще когда Ростов бросил. Якобы ради сбродной. Кому она вперлась!!!!!!!

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    Ты сам ответь на свой вопрос, а кто хочет? Кто ставит задачу? Никто и никому в теперешнее время ни в одном клубе не даст время на раскачку , такого теперь нет в мире. Хутбол это шоу-бизнес и все хотят здесь и сейчас. Ау, дядя слезь с печи!!!!!

    03.05.2025

  • hamal

    Личка, может, и не лучший вариант, но и улучшать тоже особо некуда. Точно финишировали бы на 3-4 месте. Скорее, тут попытка избежать продления контракта (при третьем месте) при отсутствии перспектив на золото. Полюбовно договорились с руководством не мучать друг друга дальше. Но я сомневаюсь, что кто-то вытянет Динамо хотя бы на второй место: там Зенит и Красндар уже застолбили своё право, да и ЦСКА подпирает. Спартак тоже со Станковичем штурмует высоты. Кто их способен подвинуть, тем более с текущим составом??

    03.05.2025

  • hamal

    Ещё вспоминается пример Лестера в АПЛ. Сверкнули на один сезон - и снова за выживание борются. Надо ситуацию системно менять, чтоб каждый сезон на золото претендовать до последнего. Чтоб даже третье место считалось неудачей. А одно шальное чемпионство - это приятно, конечно, но тем грустнее потом. Спартак не даст соврать, думаю.

    03.05.2025

  • andy1962

    Вдуматься - тренер чуть ли не впервые за долгие годы - за исключением Шварца - приносит клубу медали и его убирают за вполне обьяснимое с психологической точки зрения отступление. Причем, был шанс завоевать бронзовые медали!! Вот как это обьяснить с точки зрения человеческого разума? Это из той же серии , что снятие Федотова.

    03.05.2025

  • andy1962

    у кого спрашивать? у жирных котов из ВТБ, которые футбольного мяча ни разу в жизни не коснулись? Тут так - или будешь подчиняться самым нелепым требованиям этих господчиков или клуб будет влачить жалкое существование. И надо признать, что в отличие от загнивающего недозапада, у нас совсем не слышен голос болельщиков. Впрочем, наши нувориши плевать хотели и на болельщиков.

    03.05.2025

  • Dron56

    Теперь привезут иностранного тренера и будет Динамо в следующем сезоне бороться за выживание. Личка на сегодня был лучшим вариантом для Динамо. Ему еще бы забивного нападающего и двух защитников в летнее окно прикупить. Можно было бы и спрашивать за результат ....

    03.05.2025

