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Канчельскис: «Продление Вендела и Клаудиньо? От добра добра не ищут»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на продление контрактов «Зенита» с футболистами Венделом и Клаудиньо.

Новые контракты игроков рассчитаны до конца сезона-2027/28 с возможностью продления соглашений еще на один сезон.

«Если бы были футболисты получше, то их бы не продлили. Но Вендел с Клаудиньо очень хороши для «Зенита», много делают для команды. Сергей Семак видит, как они играют и как помогают команде. Но от добра добра не ищут. Они помогают «Зениту» выигрывать трофеи. Если искать новых футболистов, то начнется адаптация, языковой барьер и прочие вещи. Это займет время. Вендел и Клаудиньо уже знают Петербург, знают задачи и умеют играть в футбол Семака», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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25.08 15:00
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 - : -
25.08 17:30
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

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