Канчельскис: «Продление Вендела и Клаудиньо? От добра добра не ищут»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на продление контрактов «Зенита» с футболистами Венделом и Клаудиньо.

Новые контракты игроков рассчитаны до конца сезона-2027/28 с возможностью продления соглашений еще на один сезон.

«Если бы были футболисты получше, то их бы не продлили. Но Вендел с Клаудиньо очень хороши для «Зенита», много делают для команды. Сергей Семак видит, как они играют и как помогают команде. Но от добра добра не ищут. Они помогают «Зениту» выигрывать трофеи. Если искать новых футболистов, то начнется адаптация, языковой барьер и прочие вещи. Это займет время. Вендел и Клаудиньо уже знают Петербург, знают задачи и умеют играть в футбол Семака», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».