Источник: «Црвена Звезда» хочет арендовать защитника «Зенита» Эраковича

«Црвена Звезда» инициировала переговоры с «Зенитом» о переходе защитника Страхини Эраковича, сообщает Sportklub.

Как отмечает источник, сербский клуб готов арендовать 25-летнего футболиста с обязательным выкупом. В случае заключения сделки сине-бело-голубые получат за игрока порядка 6 миллионов евро, выплаченных двумя частями: 1 миллион — в зимнее трансферное окно и примерно 5 миллионов — летом.

В декабре сообщалось, что ПАОК предложил «Зениту» обменять форварда Федора Чалова на Эраковича. По информации журналиста Пабло Оливейры, в защитнике также был заинтересован «Бешикташ».

В сезоне-2025/26 Эракович провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Футболист выступал за «Црвену Звезду» до перехода в «Зенит».