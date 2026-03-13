Павлюченко считает, что больше половины игроков «Спартака» не соответствует уровню клуба

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» высказался об уровне игроков красно-белых.

«Проблема обороны заключается в классе игроков. Мое мнение такое: уровень больше половины игроков команды не соответствует задачам клуба. Не хочу никого обидеть, ребята все вроде хорошие, подающие надежды. Но сегодня они не соответствуют классу «Спартака». Мы все время говорим про тренеров, что они не такие. Но даже Моуринью не поможет», — сказал Павлюченко «СЭ».

После 20 туров «Спартак» набрал 35 очков и идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.