Ещенко: «Если Промес не будет играть с «Зенитом», то «Спартаку» будет плохо»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Я уже даже не знаю, что с Квинси происходит. Да уж! Что с ним делать «Спартаку»? Раз уж из-за ДТП, то ничего. Это же просто случайность. Он же не специально в кого-то въехал. Тяжело судить все происходящее с Промесом. Нужно ли клубу разрывать с ним контракт? Нет, конечно. Для чего?! Он же просто не знает порядки Эмиратов. Промес же никого не задавил. Не знаю, что еще можно сказать. Знаю, что если он не будет играть с «Зенитом», то «Спартаку» будет плохо», — цитирует Sport24 Ещенко.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. Сейчас он находится в ОАЭ.