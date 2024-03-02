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2 марта, 04:06

Ещенко: «Если Промес не будет играть с «Зенитом», то «Спартаку» будет плохо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Я уже даже не знаю, что с Квинси происходит. Да уж! Что с ним делать «Спартаку»? Раз уж из-за ДТП, то ничего. Это же просто случайность. Он же не специально в кого-то въехал. Тяжело судить все происходящее с Промесом. Нужно ли клубу разрывать с ним контракт? Нет, конечно. Для чего?! Он же просто не знает порядки Эмиратов. Промес же никого не задавил. Не знаю, что еще можно сказать. Знаю, что если он не будет играть с «Зенитом», то «Спартаку» будет плохо», — цитирует Sport24 Ещенко.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. Сейчас он находится в ОАЭ.

Квинси Промес. «Спартак» и Промес — премия Дарвина! Самая нелепая гангстерская комедия в русском футболе
Источник: https://sport24.ru/football/news-625528-yeshchenko-rasskazal-chto-nuzhno-sdelat-spartaku-s-zaderzhannym-v-oae-promesom
Андрей Ещенко
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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