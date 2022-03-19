Андрей Червиченко: «Соболев не играет, Бакаева меняют. Может вспыхнуть конфликт между россиянами и легионерами»

Червиченко считает, что в «Спартаке» может вспыхнуть конфликт между россиянами и легионерами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ высказал предположение, что внутри коллектива может вспыхнуть конфликт между россиянами и легионерами.

— Николсон вновь понравился?

— Неплохой нападающий. Да и Мартинс в принципе добротный футболист, приносит пользу. Это явно не Хендрикс. Однако, считаю, за Николсона все-таки переплатили. Дороговато...

— Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.

— На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.

— Даже так?

— Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 22 матчах.