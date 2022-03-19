Гоцук пожелал Айртону здоровья: «У меня не было злого умысла»
Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал итог матча со «Спартаком» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.
— По поводу момента с Айртоном, наступили ему на ногу жестко и у него большая гематома. Вообще, как вы это видите: красная, не красная. Все сходятся на мнении, что вас надо было удалить.
— Я бы хотел пожелать Айртону здоровья, у меня не было злого умысла. Я всегда с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз извиниться за этот момент, но он был игровой. Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу и, уже когда приземлялся наступил ему на ногу. Я считаю, что это не удаление. Так же Сергей Иванов разобрался, объяснил трактовку. Футбол — контактный вид спорта. Я надеюсь, что меньше будет красных карточек, меньше пенальти в чемпионате, но будет больше контактной игры.
— Но вы же видели, что и за такие примерно нарушения обычно, в том числе и в РПЛ игроков удаляли. Вы считаете, что в таких ситуациях правила футбола нужно чуть-чуть видоизменять, когда нет умысла?
— Ситуации разные в принципе бывают. Можно удалить, можно не удалить, можно судью отругать, как после предыдущего тура, можно всегда быть чем-то недовольным. Сейчас я субъективен и не могу давать оценку, потому что моя команда сыграла дома вничью со «Спартаком». В принципе, по моментам и по игре это закономерный результат. Что-то еще добавлять я не вижу смысла.
— Какая была ваша реакция, когда Промес бил пенальти?
— Я стоял за воротами, получил травму, мне Мозес на ногу упал. Я видел, что он сыграл в два касания, я был уверен, что судья отменит этот гол. Буквально недавно в чемпионате Германии такой же случай был. Все закономерно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7