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Гоцук пожелал Айртону здоровья: «У меня не было злого умысла»

Кирилл Гоцук пожелал Айртону здоровья после жесткого столкновения в матче
Сергей Федоров
Корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал итог матча со «Спартаком» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

— По поводу момента с Айртоном, наступили ему на ногу жестко и у него большая гематома. Вообще, как вы это видите: красная, не красная. Все сходятся на мнении, что вас надо было удалить.

— Я бы хотел пожелать Айртону здоровья, у меня не было злого умысла. Я всегда с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз извиниться за этот момент, но он был игровой. Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу и, уже когда приземлялся наступил ему на ногу. Я считаю, что это не удаление. Так же Сергей Иванов разобрался, объяснил трактовку. Футбол — контактный вид спорта. Я надеюсь, что меньше будет красных карточек, меньше пенальти в чемпионате, но будет больше контактной игры.

— Но вы же видели, что и за такие примерно нарушения обычно, в том числе и в РПЛ игроков удаляли. Вы считаете, что в таких ситуациях правила футбола нужно чуть-чуть видоизменять, когда нет умысла?

— Ситуации разные в принципе бывают. Можно удалить, можно не удалить, можно судью отругать, как после предыдущего тура, можно всегда быть чем-то недовольным. Сейчас я субъективен и не могу давать оценку, потому что моя команда сыграла дома вничью со «Спартаком». В принципе, по моментам и по игре это закономерный результат. Что-то еще добавлять я не вижу смысла.

— Какая была ваша реакция, когда Промес бил пенальти?

— Я стоял за воротами, получил травму, мне Мозес на ногу упал. Я видел, что он сыграл в два касания, я был уверен, что судья отменит этот гол. Буквально недавно в чемпионате Германии такой же случай был. Все закономерно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 74 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 86) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 55’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
6
1
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