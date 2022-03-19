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Сегодня, 18:28

«Ахмат» — «Локомотив»: все голы матча РПЛ

Видео голов матча РПЛ «Ахмат» — «Локомотив»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ахмат» — «Локомотив» — 2:3.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в гостях в рамках матча 22-го тура Тинькофф РПЛ — 3:2.

Представляем вашему вниманию видео всех голов матча.

Жемалетдинов, 10-я минута — 0:1

Трошечкин, 20-я минута — 1:1

Уткин, 45-я минута — 2:1

Изидор, 54-я минута — 2:2

Кухта, 62-я минута — 2:3

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:3
Локомотив
Голы
Жемалетдинов, 10 (0:1), Трошечкин, 20 (1:1), Уткин, 45+4 (2:1), Изидор, 54 (2:2), Кухта, 62 (2:3)
Ахмат
Гудиев Тодорович Лысцов Богосавац Семенов Бериша (Умаев, 84) Швец (Коновалов, 46) Трошечкин Уткин (Конате, 84) Харин (Карапузов, 68) Тимофеев (Архипов, 67)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Рыбчинский, 90+4) Кухта (Марадишвили, 90) Изидор
Предупреждения
Швец 2’, Тимофеев 39’, Коновалов 58’  -  Кухта 13’, Керк 27’, Жемалетдинов 37’, Мампасси 45+3’, Худяков 47’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Назаров (Невинномысск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Турбин (Дмитров) Усачев (Ростов-на-Дону)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Александр Трошечкин
Даниил Уткин
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Ян Кухта
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
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19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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