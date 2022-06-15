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Червиченко о назначении Абаскаля: «Хотелось кого-то посерьезнее»

Червиченко прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

Вчера, 10 июня, красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Хотелось кого-то посерьезнее, — приводит слова Червиченко Eurostavka.ru. — Русского или что-то ближе к России. Николича, если из иностранцев. Марко проявил себя, несмотря на неприязнь клуба. А вопреки — это то, что нужно «Спартаку».

Экс-президент «Спартака» ответил, взял бы он в клуб спортивного директора итальянца.

«Мне нужно быть осторожным в формулировках, у сестры муж итальянец. Чтобы не обидеть. Я бы за ними очень внимательно смотрел. Они очень хотят заработать», — сказал он.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/chervichenko-ob-abaskale-hotelos-by-kogo-to-posereznee-nikolicha
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Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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