Червиченко о назначении Абаскаля: «Хотелось кого-то посерьезнее»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

Вчера, 10 июня, красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Хотелось кого-то посерьезнее, — приводит слова Червиченко Eurostavka.ru. — Русского или что-то ближе к России. Николича, если из иностранцев. Марко проявил себя, несмотря на неприязнь клуба. А вопреки — это то, что нужно «Спартаку».

Экс-президент «Спартака» ответил, взял бы он в клуб спортивного директора итальянца.

«Мне нужно быть осторожным в формулировках, у сестры муж итальянец. Чтобы не обидеть. Я бы за ними очень внимательно смотрел. Они очень хотят заработать», — сказал он.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».