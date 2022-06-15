Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:20

Стала известна зарплата Бакаева в «Зените»

Зарплата Бакаева в «Зените» составит 1,5 миллиона евро в год
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны детали личного контракта бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева с «Зенитом».

По информации Metaratings.ru, годовой оклад Бакаева составит около 1,5 миллиона евро, а с учетом бонусов может достичь порядка 1,8 миллиона евро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал «СЭ», что контракт с Бакаевым подписан и рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://metaratings.ru/news/bakaev-budet-poluchat-v-zenite-1-5-mln-evro-v-god-plyus-bonusy-1290016/
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Он стоит 2,5 млн футов чистыми. Кто такой Славиша Йоканович, который возглавит «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоза — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Фанатам нужно просто смириться»

Червиченко о назначении Абаскаля: «Хотелось кого-то посерьезнее»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости