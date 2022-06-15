Стала известна зарплата Бакаева в «Зените»

Зарплата Бакаева в «Зените» составит 1,5 миллиона евро в год

Стали известны детали личного контракта бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева с «Зенитом».

По информации Metaratings.ru, годовой оклад Бакаева составит около 1,5 миллиона евро, а с учетом бонусов может достичь порядка 1,8 миллиона евро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал «СЭ», что контракт с Бакаевым подписан и рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.