Агент Барриоса: «Вильмар вернется в Россию 21 июня»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что колумбийский футболист вернется в питерский клуб 21 июня.

«Вильмар вернется в Россию во вторник и сразу присоединится ко сборам «Зенита». Нет причин для беспокойства. Он отлично себя чувствует и полностью готов к тренировкам», — цитирует Sport24 Поссо.

28-летний полузащитник в прошедшем сезоне провел 37 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Первый официальный матч «Зенит» проведет против «Спартака» за Суперкубок России-2022 9 июля на домашней арене.