Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Команда хорошо провела первый тайм. Проблему отсутствия основных защитников решили за счет мощной атаки. Если бы такой атаки не было, могли бы возникнуть проблемы. Оборона «Урала» в первом тайме — проходной двор, да и вратарь, который пропускает между ног тоже хорош. Во втором тайме «Урал» ожил и старался переломить игру, но забить больше одного не смог, хотя моменты были. В этой игре «Урал» мне не понравился. Много игроков, которые не знали, как распорядиться мячом», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.