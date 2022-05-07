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Червиченко — о победе «Спартака»: «Проблему отсутствия основных защитников решили за счет мощной атаки»

Андрей Червиченко высказался об игре «Спартака» в матче с «Уралом»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Команда хорошо провела первый тайм. Проблему отсутствия основных защитников решили за счет мощной атаки. Если бы такой атаки не было, могли бы возникнуть проблемы. Оборона «Урала» в первом тайме — проходной двор, да и вратарь, который пропускает между ног тоже хорош. Во втором тайме «Урал» ожил и старался переломить игру, но забить больше одного не смог, хотя моменты были. В этой игре «Урал» мне не понравился. Много игроков, которые не знали, как распорядиться мячом», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.

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10%

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Тоттенхэм Хотспур

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24%

1.52

Обе забьют - да

26%

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ИТБ2 (0.5)

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Атлетико
Реал

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Андрей Червиченко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
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