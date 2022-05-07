Рыбус: «Левандовски — не только хороший футболист, но и человек»
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказал свое мнение о партнере по сборной Польши Роберте Левандовски. По его словам, форвард «Баварии» — не только хороший футболист, но и хороший друг и человек.
— Каково играть в одной команде с Робертом Левандовски?
— Играть с Робертом Левандовски очень приятно. Он один из лучших футболистов мира. Он многое выиграл с «Баварией», многое индивидуально. В последние годы он находится в очень хорошей форме, забивает огромное количество голов. Он капитан нашей сборной. Видно, что он профессионал, который серьезно относится к своей работе. Он не только хороший футболист, но и человек, друг. Я очень рад, что играл с ним в одной команде.
— Выделяется ли он как-то на тренировках?
— Он очень спокоен. Тренируется на 100 процентов. Когда начинается матч, мы видим — он готов. У Роберта никогда нет травм. Мы видим, что он игрок самого высокого уровня.
— Трудно ли с ним играть один в один?
— Конечно. У него хорошая техника и физика. Очень нелегко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0