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Сегодня, 16:25

Рыбус: «Левандовски — не только хороший футболист, но и человек»

Рыбус заявил, что Левандовски — хороший человек и друг
Роман Шишов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказал свое мнение о партнере по сборной Польши Роберте Левандовски. По его словам, форвард «Баварии» — не только хороший футболист, но и хороший друг и человек.

— Каково играть в одной команде с Робертом Левандовски?

— Играть с Робертом Левандовски очень приятно. Он один из лучших футболистов мира. Он многое выиграл с «Баварией», многое индивидуально. В последние годы он находится в очень хорошей форме, забивает огромное количество голов. Он капитан нашей сборной. Видно, что он профессионал, который серьезно относится к своей работе. Он не только хороший футболист, но и человек, друг. Я очень рад, что играл с ним в одной команде.

— Выделяется ли он как-то на тренировках?

— Он очень спокоен. Тренируется на 100 процентов. Когда начинается матч, мы видим — он готов. У Роберта никогда нет травм. Мы видим, что он игрок самого высокого уровня.

— Трудно ли с ним играть один в один?

— Конечно. У него хорошая техника и физика. Очень нелегко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vjQGhJzDMso&feature=youtu.be

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Мацей Рыбус
Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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