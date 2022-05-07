Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказал свое мнение о партнере по сборной Польши Роберте Левандовски. По его словам, форвард «Баварии» — не только хороший футболист, но и хороший друг и человек.

— Каково играть в одной команде с Робертом Левандовски?

— Играть с Робертом Левандовски очень приятно. Он один из лучших футболистов мира. Он многое выиграл с «Баварией», многое индивидуально. В последние годы он находится в очень хорошей форме, забивает огромное количество голов. Он капитан нашей сборной. Видно, что он профессионал, который серьезно относится к своей работе. Он не только хороший футболист, но и человек, друг. Я очень рад, что играл с ним в одной команде.

— Выделяется ли он как-то на тренировках?

— Он очень спокоен. Тренируется на 100 процентов. Когда начинается матч, мы видим — он готов. У Роберта никогда нет травм. Мы видим, что он игрок самого высокого уровня.

— Трудно ли с ним играть один в один?

— Конечно. У него хорошая техника и физика. Очень нелегко.