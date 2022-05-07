Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых на выезде над «Уралом» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (3:1).

«Для «Спартака» это хороший результат. Дай Бог, чтобы они выиграли оставшиеся матчи в сезоне. Но не важно, на 8-м, 7-м, 6-м месте, мне кажется, что для болельщиков есть только одно место для «Спартака» — первое. Но, наверно, тройка тоже было бы престижно, хотя в еврокубках мы все равно не будем играть в следующем сезоне. Думаю, сейчас мы должны возлагать надежды на Кубок. Если они его возьмут, то сезон в РПЛ забудут», — сказал Комбаров «СЭ».

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.