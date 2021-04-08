Червиченко назвал сумму, за которую «Спартаку» следует отпустить Ларссона в «Боруссию»

Бывший президент Московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о возможном трансфере форварда красно-белых Джордана Ларссона в европейский клуб.

«Я думаю, что если сейчас его не отпустить, он затухнет. Он швед, ему хочется играть в Европе, тем более папа работает в «Барселоне», что в перспективе может стать мечтой для Джордана. И для «Спартака» продажа игрока в «Боруссию» это большой шаг вперед. Если его сейчас не отпустить, он скиснет.

Не надо забывать о том, что есть еще Понсе, который адаптировался и выглядит неплохо. Не исключено, что связка Соболева с Эсикелем будет не менее опасной для соперника, чем с Ларсоном. Я считаю, нужно обязательно продавать если есть спрос. Потеря Джордана — не потеря.

Также Червиченко считает, что Ларссона не стоит продавать меньше, чем за 20 миллионов евро.

«По сегодняшним временам, меньше 20 миллионов евро, даже разговаривать не стоит. Если за Промеса платят 11 миллионов, то Ларссона можно оценивать в промежутке от 20 до 30 миллионов евро», — сказал Червиченко «СЭ».

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года за 4 миллиона евро. 23-летний футболист провел за красно-белых 54 матча во всех турнирах и забил 22 мяча.

(Антон Иванов)