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«Зенит» объявил об уходе Хавьера Рибалты

15:59
Хавьер Рибалта и Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Хавьер Рибалта и Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Испанец Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Специалист работал у сине-бело-голубых с июля 2018 года.

«Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня. Пожалуйста, продолжайте оставаться лучшими болельщиками в России и продолжайте поддерживать «Зенит»! Надеюсь, очень скоро мы все вместе сможем отпраздновать третье чемпионство подряд», — приводит слова Рибалты пресс-служба «Зенита».

Ранее Рибалта работал в «Торино», «Милане», «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе» и других командах.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-08-sine-belo-golubye-blagodaryat-khavera-ribaltu-za-sotrudnichestvo-.htm

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