Чернышов: «Если «Динамо» пригласит Карпина, то с ним возможно выиграть РПЛ»

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить бело-голубых.

«Слухов в футболе много. Представьте, Личка выиграет чемпионат, тогда все разговоры прекратятся. Но если результатом будет непопадание в тройку, то могут найти другого тренера. Да, «Динамо» было бы хорошим вариантом, клуб сейчас возродился после вылета в Первую лигу. Динамовцы хотят победить в чемпионате России. Они никак не могут осилить эту вершину, но пришло время это сделать. Если они пригласят Карпина, то с ним возможно решение этой задачи.

Карпин заслуживает приглашения в большой клуб. Он не боится давления, это боец с сильным характером. Только приглашение в ЦСКА не могло бы, наверное, им рассматриваться. Тот же «Зенит» его бы заинтересовал, он бы не обращал внимания на все рассуждения из-за этого. Я знаю Карпина, что он в последнюю очередь обращает внимание на то, что о нем говорят и думают», — цитирует Legalbet Чернышова.