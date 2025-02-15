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15 февраля 2025, 01:42

Морозов: «Уход Медины — это не потеря для «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший тренер московского «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал возможный уход полузащитника Хесуса Медины из московского клуба.

«Уход Медины — это не потеря. Ничего такого не будет, команда будет также играть. Да, это неплохой футболист, но он не делает погоду. Ничего выдающего в Медине нет. Ну выходил на замену, нормально играл, но не более. Скорее запомнилось, как он срезал мяч в свои ворота в одном из матчей. Вот это я хорошо запомнил. А еще запомнится переход из стана ЦСКА. Обычно, наоборот, раньше из «Спартака» уходили в ЦСКА.

Незаменимых людей нет. У нас уходили и Гаврилов, и Романцев, и Черенков, уходили многие, но игра оставалась. Все будет зависеть от тех людей, которые есть у Станковича», — цитирует Legalbet Морозова.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в 2023 году. За красно-белых 27-летний парагваец сыграл 53 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: Legalbet
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Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

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Брайан Александр Хиль
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Балтика

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Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

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Силва Лима Исмаэл
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