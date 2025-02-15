Морозов: «Уход Медины — это не потеря для «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал возможный уход полузащитника Хесуса Медины из московского клуба.

«Уход Медины — это не потеря. Ничего такого не будет, команда будет также играть. Да, это неплохой футболист, но он не делает погоду. Ничего выдающего в Медине нет. Ну выходил на замену, нормально играл, но не более. Скорее запомнилось, как он срезал мяч в свои ворота в одном из матчей. Вот это я хорошо запомнил. А еще запомнится переход из стана ЦСКА. Обычно, наоборот, раньше из «Спартака» уходили в ЦСКА.

Незаменимых людей нет. У нас уходили и Гаврилов, и Романцев, и Черенков, уходили многие, но игра оставалась. Все будет зависеть от тех людей, которые есть у Станковича», — цитирует Legalbet Морозова.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в 2023 году. За красно-белых 27-летний парагваец сыграл 53 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.