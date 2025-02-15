Деменко: «Мы точно знаем три команды, которые реально будут бороться за чемпионство»

Бывший клубов РПЛ Максим Деменко назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в этом сезоне.

«По крайней мере, мы точно знаем три команды, которые реально будут бороться за чемпионство — это «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Но остальные команды, поверьте, тоже создадут много проблем для лидеров, кого мы сейчас даже и не вспоминаем», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. У обеих команд по 39 очков. На третьей строчке идет «Спартак» с 37 очками.