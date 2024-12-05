Тюкавин: «Спасибо Лещуку, что спас команду, забил гол-шедевр и вошел в историю»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Спасибо Игорю (Лещуку), что прибежал на последний угловой и спас команду, забил гол-шедевр. Мяч улетел в космос после его удара головой, летел-летел и прилетел в ворота. Вошел в историю.

Не могу объяснить, что происходит с командой. В момент, когда нужно выигрывать и подниматься по таблице, мы, наоборот, не добываем очки, которые должны. Марцел подскажет. К критике отношусь нормально, после таких матчей она понятна», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Динамо» с 32 очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» на 15-м месте, имея в активе 10 баллов.