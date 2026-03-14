Тихонов: «Матч ЦСКА — «Спартак» как был, так и остается главным дерби страны»

Бывший игрок «Спартака», тренер Андрей Тихонов и экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в новом выпуске FONtour поспорили, какой матч в РПЛ главный.

Андрей Тихонов: «Зенит» — «Спартак» — это главная вывеска? Нет! ЦСКА — «Спартак» как был, так и остается главным дерби страны.

Владислав Радимов: Я думаю, что «Спартак» — ЦСКА считается, потому что так исторически повелось. Он еще важнее, потому что это из одного города команды. С другой стороны, для нас, петербуржцев, большего раздражения, чем «Спартак», не существует. И в последнее время, в свете того, что «Зенит» много выигрывал всего, то в ранг такого же противостояния возвели матч с красно-белыми.

«Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.