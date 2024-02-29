Аршавин: «Зенит» выйдет на матч со «Спартаком» с одним русским футболистом в составе»

Аршавин поделился мнением о возможном составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, в каком составе сине-бело-голубые выйдут на матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Тройка игроков „Зенита“ с российскими паспортами на матч со „Спартаком“? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, – это Алип. „Зенит“, скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент в «Зените» играют 9 бразильcких футболистов, 2 колумбийца, француз, серб и казахстанец.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, на «Газпром Арене». Начало – в 19.30 по московскому времени. В первом круге сезона РПЛ-2023/24 сине-бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 3:1. Последний раз красно-белые одерживали победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в мае 2012 года. Тогда «Спартак» выиграл со счетом 3:2.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» – пятый (30 очков).

Аршавин после окончания игровой карьеры получил должность советника генерального директора «Зенита» по молодежному футболу. С января 2022 года он является заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию.