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29 февраля, 09:30

Аршавин: «Зенит» выйдет на матч со «Спартаком» с одним русским футболистом в составе»

Аршавин поделился мнением о возможном составе «Зенита» на матч со «Спартаком»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, в каком составе сине-бело-голубые выйдут на матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Тройка игроков „Зенита“ с российскими паспортами на матч со „Спартаком“? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, – это Алип. „Зенит“, скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент в «Зените» играют 9 бразильcких футболистов, 2 колумбийца, француз, серб и казахстанец.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, на «Газпром Арене». Начало – в 19.30 по московскому времени. В первом круге сезона РПЛ-2023/24 сине-бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 3:1. Последний раз красно-белые одерживали победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в мае 2012 года. Тогда «Спартак» выиграл со счетом 3:2.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» – пятый (30 очков).

Аршавин после окончания игровой карьеры получил должность советника генерального директора «Зенита» по молодежному футболу. С января 2022 года он является заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию.

Источник: matchtv.ru
Андрей Аршавин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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