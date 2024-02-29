Кордоба — о дисциплинарном регламенте РФС: «Только в России снимут на видео, отправят — и тебя накажут»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал трехматчевую дисквалификацию по итогам игры против «Урала» (1:3) в 16-м туре чемпионата России.

— Это ваше первое удаление в России. Почему не сдержались?

— Я сейчас скажу — получу еще какое-то наказание... Когда я что-то говорю или делаю, это постоянно два-три матча дисквалификации. Только в России тебя могут снять на видео, отправить куда-то — и тебя накажут. Нигде со мной такого раньше не случалось. Футбол — это эмоции. Выражение эмоций должно быть свободным.

— Нужно менять дисциплинарный регламент?

— СМИ раздули из этого шумиху, хотя ничего особенного не случилось. Мы живем в 2024 году, а кто-то пытается мыслить категориями прошлого. Началось: «А вот если дети увидят...» Ну что это такое? Ты что-то сказал — дисквалификация. Сидишь ужинаешь, тебя сняли на видео и отправили в РФС — дисквалификация... Опять же пример: нападающему «Спартака», седьмому номеру (Александр Соболев. — Прим. «СЭ»), за такой же жест дали дисквалификацию. Они направили апелляцию — и наказание уменьшили. Почему же мне не уменьшили?

— Именно об этом сказал Владимир Хашиг, пошутивший, что РФС мог бы еще и накинуть матчей после апелляции.

— Да я уже всего что угодно могу ожидать от РФС. Кому-то снижают, кому-то — нет... Как это понять?

Кордоба получил дисквалификацию 30 ноября за демонстрацию оскорбительного жеста после матча. Его отстранили на четыре матча, один из которых условно. 30 января РФС отклонил жалобу «Краснодара» на дисквалификацию нападающего.

В текущем сезоне Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.