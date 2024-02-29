Кордоба — о трехматчевой дисквалификации в РПЛ: «Понял бы штраф, но это перебор»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал дисквалификацию по итогам матча против «Урала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Матч был очень напряженным, на поле обстановка накалилась. Думаю, желание дисквалифицировать меня было очевидно. Для сравнения: в чемпионате Испании футболист «Атлетико» сделал то же самое, но никаких санкций не последовало. А в РПЛ все выставили так, будто случился конец света... Но таковы реалии нашего чемпионата. За те 2,5 года, что я играю в России, можно заметить, как я проживаю какие-то моменты на поле, как противостою соперникам и так далее. Я бы еще понял какой-то штраф, но три матча дисквалификации — перебор. Из-за подобных решений падает уровень чемпионата. Футболист высокого класса оказывается вне игры, это сказывается на статусе турнира», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба получил дисквалификацию 30 ноября за демонстрацию оскорбительного жеста после матча. Его отстранили на четыре матча, один из которых условно. 30 января РФС отклонил жалобу «Краснодара» на дисквалификацию нападающего.

В текущем сезоне Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.