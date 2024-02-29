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Судейство

29 февраля, 09:25

Кордоба — о трехматчевой дисквалификации в РПЛ: «Понял бы штраф, но это перебор»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист «Краснодара» Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал дисквалификацию по итогам матча против «Урала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Матч был очень напряженным, на поле обстановка накалилась. Думаю, желание дисквалифицировать меня было очевидно. Для сравнения: в чемпионате Испании футболист «Атлетико» сделал то же самое, но никаких санкций не последовало. А в РПЛ все выставили так, будто случился конец света... Но таковы реалии нашего чемпионата. За те 2,5 года, что я играю в России, можно заметить, как я проживаю какие-то моменты на поле, как противостою соперникам и так далее. Я бы еще понял какой-то штраф, но три матча дисквалификации — перебор. Из-за подобных решений падает уровень чемпионата. Футболист высокого класса оказывается вне игры, это сказывается на статусе турнира», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба получил дисквалификацию 30 ноября за демонстрацию оскорбительного жеста после матча. Его отстранили на четыре матча, один из которых условно. 30 января РФС отклонил жалобу «Краснодара» на дисквалификацию нападающего.

В текущем сезоне Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Джон Кордоба в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. «Я убедился: в России особое отношение к «Зениту». Кордоба — о дисквалификации, судьях и РФС
Джон Кордоба
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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