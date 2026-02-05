Алип — об образе Цоя: «К сожалению, мои волосы не позволяют мне быть, как он»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об образе Виктора Цоя на фотосессии клуба.

«Все сказали, что мне идет. Да, круто было. К сожалению, мои волосы не позволяют мне быть, как Цой. Другого типажа у меня волосы (смеется)», — сказал Алип «СЭ».

В конце декабря защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в фотосессии по созданию рок-календаря на 2026 год в образе солиста группы «Кино» Виктора Цоя.