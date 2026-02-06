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Аршавин назвал Баринова футболистом с яйцами: «У него позитивная харизма»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

— Дмитрий Баринов — усиление для ЦСКА?

— Он сильный футболист. С менталитетом, с яйцами. У него позитивная харизма. Для меня он и хороший игрок, и хороший человек.

— Есть мнение, что он начал играть на стабильно высоком уровне только в прошлом году.

— На несколько сезонов сбавил, но уровня хватало в любом случае. Первую половину этого сезона он мне очень нравится. Как будто Баринов подсушился — успевает там, где раньше не добегал.

— Возможно, потому что его стали использовать на другой позиции.

— Может быть, но для этого и нужен тренер. На мой взгляд, ЦСКА стырил у конкурента сильного игрока.

— При этом Баринов обещал не уходить из «Локомотива» и стать новым Лоськовым. А сейчас он в ЦСКА. Вы его понимаете?

— В жизни бывает всякое. Он дал принципиальное согласие ЦСКА, дал слово — какое бы предложение из «Локомотива» далее ни поступило, он не мог согласиться. В этом и есть Баринов. Дима ценит слово.

— Казалось, что он все-таки дождется последнего предложения «Локомотива».

— У руководства было много времени, чтобы продлить контракт.

13 января ЦСКА объявил о подписании 29-летнего полузащитника. Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

Андрей Аршавин.«Спартак» — не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз». Интервью Аршавина
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Андрей Аршавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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