Аршавин назвал Баринова футболистом с яйцами: «У него позитивная харизма»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

— Дмитрий Баринов — усиление для ЦСКА?

— Он сильный футболист. С менталитетом, с яйцами. У него позитивная харизма. Для меня он и хороший игрок, и хороший человек.

— Есть мнение, что он начал играть на стабильно высоком уровне только в прошлом году.

— На несколько сезонов сбавил, но уровня хватало в любом случае. Первую половину этого сезона он мне очень нравится. Как будто Баринов подсушился — успевает там, где раньше не добегал.

— Возможно, потому что его стали использовать на другой позиции.

— Может быть, но для этого и нужен тренер. На мой взгляд, ЦСКА стырил у конкурента сильного игрока.

— При этом Баринов обещал не уходить из «Локомотива» и стать новым Лоськовым. А сейчас он в ЦСКА. Вы его понимаете?

— В жизни бывает всякое. Он дал принципиальное согласие ЦСКА, дал слово — какое бы предложение из «Локомотива» далее ни поступило, он не мог согласиться. В этом и есть Баринов. Дима ценит слово.

— Казалось, что он все-таки дождется последнего предложения «Локомотива».

— У руководства было много времени, чтобы продлить контракт.

13 января ЦСКА объявил о подписании 29-летнего полузащитника. Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).