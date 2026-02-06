Аршавин назвал Баринова футболистом с яйцами: «У него позитивная харизма»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
— Дмитрий Баринов — усиление для ЦСКА?
— Он сильный футболист. С менталитетом, с яйцами. У него позитивная харизма. Для меня он и хороший игрок, и хороший человек.
— Есть мнение, что он начал играть на стабильно высоком уровне только в прошлом году.
— На несколько сезонов сбавил, но уровня хватало в любом случае. Первую половину этого сезона он мне очень нравится. Как будто Баринов подсушился — успевает там, где раньше не добегал.
— Возможно, потому что его стали использовать на другой позиции.
— Может быть, но для этого и нужен тренер. На мой взгляд, ЦСКА стырил у конкурента сильного игрока.
— При этом Баринов обещал не уходить из «Локомотива» и стать новым Лоськовым. А сейчас он в ЦСКА. Вы его понимаете?
— В жизни бывает всякое. Он дал принципиальное согласие ЦСКА, дал слово — какое бы предложение из «Локомотива» далее ни поступило, он не мог согласиться. В этом и есть Баринов. Дима ценит слово.
— Казалось, что он все-таки дождется последнего предложения «Локомотива».
— У руководства было много времени, чтобы продлить контракт.
13 января ЦСКА объявил о подписании 29-летнего полузащитника. Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|0
|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
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5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
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6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
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10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
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11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
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12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
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13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0