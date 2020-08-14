Андреас Хинкель: «Спартак» показал характер и страсть»

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Ахматом» (2:0) во 2-м туре Тинькофф чемпионата России прокомментировал первые три очка в новом сезоне. Доменико Тедеско пропустил встречу из-за недомогания.

— Продолжили гнуть свою линию и реализовали шансы во втором тайме, — заявил Хинкель. — Мы заслужили эту победу и маленькими шагами пришли к результату. Важно, что команда показала характер и страсть после того, что было в первом тайме. (Севастиан Терлецкий)