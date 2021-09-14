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Блаттер — о лимите: «Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать...»

07:17

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался на тему лимита на легионеров в чемпионате России. По его словам, футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей.

В РПЛ действует лимит, разрешающий клубам иметь в заявке не более 8 иностранцев.

«Нужно понимать, что лучше для России — играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо. И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно — сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», — цитируют Блаттера «Известия».

Напомним, что окончательное решение по поводу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне пока не принято.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1221086/olga-novik-aleksei-fomin/ia-sozdal-monstra-i-igral-po-pravilam-biznesa

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита